Forbes: Даже сильные бригады ВСУ ушли из Курской области на территорию Украины

Даже самые сильные бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули Курскую область. Об этом написало издание Forbes.

В публикации уточняется, что основная часть ВСУ, включая самые сильные бригады, покинули Курск и передислоцировалась на украинскую сторону границы. Военный ВСУ, чье имя не называется, признался в бегстве с товарищами из Курской области.

Журналисты отмечают, что в феврале 2025 года российские военные перекрыли украинские линии снабжения с помощью массового удара элитных беспилотников. Таким образом они вывели из строя и машины ВСУ вдоль главной дороги на Суджу. Авторы допускают, что город уже перестал быть главной базой ВСУ в этом регионе.

Ранее сообщалось, что ВС РФ выбили ВСУ из восточной части Суджи и направились к центру города. Известно, что российские военные закончили зачистку окраины Казачьей Локни и выбили ВСУ из хутора Княжий 1-й и Княжий 2-й.