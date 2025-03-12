Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:21, 12 марта 2025Бывший СССР

Бывшему президенту постсоветской страны предъявили обвинения в отмывании денег

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в отмывании денег
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает издание Hraparak со ссылкой на генпрокуратуру.

«Сержу Саргсяну предъявлены обвинения в (...) содействии в отмывании денег в особо крупных размерах», — пишет издание. Отмечается, что ему также вменяют обвинения за хищения в особо крупном размере и использование своего служебного положения в период президентства.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении десять лет, с 2008 по 2018 годы. О его аресте не сообщается.

Ранее нынешний глава государства — премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в адрес Сержа Саргсяна и другого экс-президента республики — Роберта Кочеряна. Глава кабмина назвал их «полумертвыми» и обвинил в намерении разрушить страну.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Западным брендам поставили условие возвращения в Россию

    В России оценили последствия отказа Москвы от прекращения огня на Украине

    Турист решил вывезти из Таиланда десятки килограммов марихуаны и попался в аэропорту

    Мужчина тайно сделал дубликаты ключей от квартир десятков незнакомых девушек

    Кадыров показал кадры с устроившими привал в газопроводе под Суджей российскими бойцами

    Южнокорейский производитель машин начал продажи в России

    Холодец оказался способен разрушить симпатию между россиянами

    Женщин предупредили о смертельной опасности нового тренда с тюльпанами

    Российские военные ударили по судну с боеприпасами для ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше