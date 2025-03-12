Бывшему президенту постсоветской страны предъявили обвинения в отмывании денег

Экс-президенту Армении Саргсяну предъявили обвинение в отмывании денег

Бывшему президенту Армении Сержу Саргсяну предъявили обвинение в отмывании денег. Об этом сообщает издание Hraparak со ссылкой на генпрокуратуру.

«Сержу Саргсяну предъявлены обвинения в (...) содействии в отмывании денег в особо крупных размерах», — пишет издание. Отмечается, что ему также вменяют обвинения за хищения в особо крупном размере и использование своего служебного положения в период президентства.

Серж Саргсян занимал пост президента Армении десять лет, с 2008 по 2018 годы. О его аресте не сообщается.

Ранее нынешний глава государства — премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в адрес Сержа Саргсяна и другого экс-президента республики — Роберта Кочеряна. Глава кабмина назвал их «полумертвыми» и обвинил в намерении разрушить страну.