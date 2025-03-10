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11:15, 10 марта 2025Бывший СССР

Пашинян ответил двум полумертвым президентам

Пашинян назвал полумертвыми бывших президентов Армении
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в адрес бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочеряна и назвал их «полумертвыми». Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Так он ответил на публичный спор бывших президентов о том, кто привел к власти Николу Пашиняна в 2018 году. «Два полумертвых лица спорят со своим окружением о том, кто привел меня к власти, требуя друг от друга сказать правду (...) Скажите, кто привел к власти этих избирательных мошенников-узурпаторов...», — написал Пашинян.

Премьер Армении отметил, что бывшие президенты Армении хотят сделать все, чтобы республика «прекратила свое существование и распалась». Ранее Кочерян и Саргсян были соратниками по работе в руководстве ныне упраздненной Нагорно-Карабахской республики. Сейчас они являются оппозицией по отношению к Пашиняну.

6 марта сообщалось, что Никол Пашинян поручил правительству активизировать отношения с Россией. Издание Hraparak со ссылкой на источники в окружении премьера Армении писало, что он «решил вновь кинуться в объятья России».

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