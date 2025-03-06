В Армении сообщили о готовности Пашиняна «кинуться в объятья России»

Hraparak: Пашинян поручил активизировать отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил активизировать отношения с Россией. Об этом пишет армянская газета Hraparak со ссылкой на источники в партии «Гражданский договор» Пашиняна.

«Никол Пашинян как блудный сын решил вновь кинуться в объятья России, поручив госведомствам активизировать контакты и участие в совместных мероприятиях», — пишет издание, приводя слова однопартийцев премьер-министра Армении.

Однако Москва, по информации Hraparak, ждет конкретные шаги вместо слов. Речь идет о возможной отмене процесса присоединения Армении к Европейскому союзу (ЕС). 3 марта в парламенте Армении отложили рассмотрение во 2-м чтении законопроекта об этом.

Ранее посол России в Ереване Сергей Копыркин призвал Армению сделать выбор между членством в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и ЕС. «Либо ЕС, либо ЕАЭС, и там, и там быть невозможно. И это не позиция российской стороны, а вопрос объективной реальности, потому что не может государство быть одновременно членом двух таможенных союзов», — заявил дипломат.