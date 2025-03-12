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00:11, 13 марта 2025Экономика

Дерипаска назвал три условия для согласия России на прекращение огня на Украине

Дерипаска: Запад должен сделать ряд шагов для перемирия на Украине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Запад должен выполнить несколько условий для заключения соглашения о прекращении огня на Украине. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале.

Он отметил, что для перемирия необходимо предпринять шаги, которые вызовут доверие у граждан всех вовлеченных в конфликт стран. Во-первых, нужно положить конец гонениям на русских, а также на прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и священников, считает бизнесмен.

Вторым условием, по его словам, является возвращение половины замороженных активов Банка России, а третьим — немедленное снятие половины санкций.

«Будут и другие условия, которые оба президента обсудят в Овальном кабинете во время российского визита в Вашингтон. Но мяч еще далеко не на русской стороне», — добавил Дерипаска.

Ранее председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов заявил, что Россия не согласится на 30-дневное прекращение огня на Украине без предварительных договоренностей. Политолог подчеркнул, что такая мера не является самоцелью для Москвы.

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