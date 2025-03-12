Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:49, 12 марта 2025Из жизни

Девочка застряла в стиральной машине

В Испании пожарные освободили девочку, застрявшую в стиральной машине
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Jam Press

В городе Малага, Испания, восьмилетняя девочка застряла в стиральной машине и просидела внутри больше 50 минут. Об этом пишет Need To Know.

Девочка залезла в выключенную стиральную машинку во время игры и не смогла выбраться из нее самостоятельно. Она позвала родителей, но тем тоже не удалось ее освободить. Пришлось вызвать спасателей.

Прибывшие пожарные дали девочке телефон, чтобы она отвлеклась, и принялись разбирать стиральную машину. Чтобы вытащить ребенка, им понадобился почти час.

Материалы по теме:
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!» Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
«Да избавит нас Господь от неминуемой беды!»Редких цикад веками считали опасным бедствием. Мир ждет их нашествие впервые за 17 лет
7 апреля 2021
Совсем озверели Крокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
Совсем озверелиКрокодилы, кабаны и обезьяны объявили войну людям. Никто не знает, как их остановить
29 декабря 2019

Девочка не пострадала. После неудачной игры у нее осталось два синяка — на лодыжке и колене.

Ранее сообщалось, что на острове Кгари у восточного побережья Австралии собака динго напала на 12-летнего мальчика. Его спасли рыболовы, оказавшиеся рядом.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Российский разведчик рассказал детали освобождения Великой Новоселки в ДНР

    Жена режиссера «Аватара» посмотрела третью часть фильма и проплакала четыре часа

    В ВСУ пожаловались на помощь жителей Краматорска ВС России

    Авторынок России получил очень мрачный прогноз на весну

    России предсказали выгодное завершение конфликта на Украине

    Снижение российского фондового рынка объяснили

    Девочка застряла в стиральной машине

    В Европе заявили о независимости от США в космосе

    В сети восхитились внешностью 99-летнего актера на новых фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше