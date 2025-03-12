Дизайн нового роскошного авто Jaguar вызвал споры в сети

Дизайн нового концепт-кара Jaguar Type 00 вызвал споры в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Кузов Type 00 цвета электрик, названного French Ultramarine, практически не отражает свет. Дизайн роскошного электрокара минималистичный и состоит из строгих линий. В отличие от большинства современных машин, автомобиль лишили привычных деталей: вместо заднего стекла на нем стоят камеры, а гладкий кузов дополняют латунные элементы. Авто также оборудовано дверьми-бабочками, цифровыми экранами и центральной перегородкой.

Однако не все поклонники оценили дизайн машины, о чем написали в комментариях под публикацией Jaguar. «Странный дизайн», «Спорно», «Футуристично», «Как красиво», «Почему Jaguar не постарался сделать дизайн не только минималистичным, но и красивым?» — высказывались многочисленные пользователи сети.

Впервые компания представила прототип роскошного электрокара в декабре на Неделе искусств в Майами, а затем его показали в Париже во время Недели моды. Сейчас автомобиль продемонстрировал публике популярный актер Барри Кеоган. Ожидается, что его стоимость достигнет 100 тысяч фунтов стерлингов (7 миллионов рублей).

Ранее экс-глава «Формулы-1» Берни Экклстоун распродал коллекцию машин за десятки миллиардов рублей.