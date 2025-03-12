Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:48, 12 марта 2025Ценности

Дуа Липа снялась в купальнике для рекламы

Певица Дуа Липа снялась в купальнике для рекламы духов Yves Saint Laurent
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Yves Saint Laurent

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном образе для рекламы духов Yves Saint Laurent. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

29-летняя звезда позировала в кадре на фоне скал в черном купальнике без бретелей и с вырезами по бокам. При этом знаменитость продемонстрировала стройную фигуру.

Материалы по теме:
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи. Чем еще удивил «Оскар»?
Юра Борисов покорил всех манерами, дочь Деппа — прозрачным платьем, а Адам Сэндлер пришел в худи.Чем еще удивил «Оскар»?
3 марта 2025
Грудь напоказ и голые ягодицы. Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
Грудь напоказ и голые ягодицы.Кто из звезд оголился на «Оскаре»?
3 марта 2025

Стилисты сделали ей укладку с эффектом мокрых волос. В качестве аксессуаров исполнительнице подобрали массивные серьги-кольца и многочисленные браслеты золотого и серебряного оттенка.

В декабре прошлого года Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах. Звезда предстала перед камерой в белом ультракоротком изделии из искусственного меха и черных капроновых колготках.

    Обсудить
    Последние новости

    «Путин, вероятно, согласится». На Западе раскрыли, как Россия может ответить на предложение о 30-дневном перемирии с Украиной

    Призыв Трампа к переговорам назвали обманом

    В Москве «КамАЗ» на скорости протаранил несколько легковых автомобилей и попал на видео

    Россиянин похитил две бутылки спиртного, избил сотрудника супермаркета и попал на видео

    Крупнейший производитель роботов-пылесосов предсказал свое закрытие

    Турист решил сделать селфи на краю скалы и прослыл идиотом

    Звезду «Мастера и Маргариты» заподозрили в беременности

    Россиян предупредили об опасности поста для зубов

    В Европе назвали Россию главной угрозой

    Алаудинов заявил о попавших в плен в Курской области бойцах «Ахмата»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше