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12:17, 28 декабря 2024Ценности

Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах

Певица Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах из искусственного меха
Екатерина Ештокина

Фото: @dualipa

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном наряде. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

28-летняя звезда предстала перед камерой в белых ультракоротких шортах из искусственного меха, лонгсливе с глубоким декольте и черных капроновых колготках. Помимо этого, исполнительница надела рождественский колпак. В качестве аксессуаров она выбрала серьги-кольца. Вдобавок знаменитость нанесла мейкап в нежных оттенках и распустила волосы.

Ранее в декабре Дуа Липа показала содержимое роскошной сумки. 29-летняя поп-исполнительница рассказала, что всегда носит с собой ключи от машины, записную книгу с фотографиями, резиновую утку и острый соус.

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