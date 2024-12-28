Певица Дуа Липа снялась в ультракоротких шортах из искусственного меха

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа снялась в откровенном наряде. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

28-летняя звезда предстала перед камерой в белых ультракоротких шортах из искусственного меха, лонгсливе с глубоким декольте и черных капроновых колготках. Помимо этого, исполнительница надела рождественский колпак. В качестве аксессуаров она выбрала серьги-кольца. Вдобавок знаменитость нанесла мейкап в нежных оттенках и распустила волосы.

Ранее в декабре Дуа Липа показала содержимое роскошной сумки. 29-летняя поп-исполнительница рассказала, что всегда носит с собой ключи от машины, записную книгу с фотографиями, резиновую утку и острый соус.