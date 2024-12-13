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14:53, 13 декабря 2024Ценности

Дуа Липа показала содержимое роскошной сумки

Певица Дуа Липа носит в своей сумке Hermès Birkin резиновую утку и карты таро
Мария Винар

Кадр: Vogue / YouTube

Британская певица косоварского происхождения Дуа Липа показала содержимое своей роскошной сумки Hermès Birkin. Соответствующее видео доступно на YouTube-канале модного журнала Vogue.

29-летняя поп-исполнительница рассказала, что в сумке всегда лежат ключи от машины, записная книга с фотографиями, резиновая утка и острый соус. Кроме того, знаменитость носит в ней двухдолларовую купюру в качестве талисмана, книги, Macbook, а также учебник по испанскому языку.

Помимо прочего, по словам звезды, в ее сумке часто можно найти маску для сна, патчи для глаз, крем для лица, несколько пар проводных наушников и солнцезащитных очков. Также она всегда носит с собой паспорт, карты таро, компрессионные чулки, помаду и протеиновые батончики.

В июле американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) рассказал о любви к сумкам и также показал их содержимое.

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