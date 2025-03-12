Двоих топ-менеджеров с кокаином задержали в российском регионе

В Тамбове правоохранители задержали глав двух предприятий с кокаином

В Тамбове правоохранители задержали главу «Газпром газораспределение Тамбов» Романа Стефанова и руководителя предприятия «Водгазхоз» Руслана Брагарника. Об этом сообщает РИА Новости.

Их задержали вечером 11 марта на съемной квартире с кокаином. Мужчин подозревают в приобретении и хранении наркотиков.

Ранее в Московской области суд приговорил двух гражданок Колумбии — Перилья Берналь и ее дочь Альфонсо Перилья — к девяти с половиной годам колонии общего режима, а их сообщника из Турции Тунджая Али Саита — к восьми с половиной годам колонии строгого режима. Всех троих признали виновными по статьям 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.