Двух российских туристов утянуло волнами в Атлантический океан

Mash: Двое российских туристов утонули в Атлантическом океане на Кубе

Двое россиян утонули в Атлантическом океане на Кубе. Как сообщает Mash в Telegram-канале, туристов утянуло волнами на глубину.

Отмечается, что тела мужчины и женщины смогли достать, однако спасти их не удалось.

С утра на берегу пляжа в Варадеро был вывешен желтый флаг, который предупреждает о сильных волнах. После случившегося его поменяли на красный, согласно которому купание запрещено, уточняет Mash.

Ранее у берегов популярного тайского курорта Пхукет затонуло судно с десятками туристов. Оно перевернулось и всего за 20 минут полностью ушло под воду. На всех пассажирах были спасательные жилеты, поэтому обошлось без жертв.