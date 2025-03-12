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21:34, 12 марта 2025Путешествия

Двух российских туристов утянуло волнами в Атлантический океан

Mash: Двое российских туристов утонули в Атлантическом океане на Кубе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Двое россиян утонули в Атлантическом океане на Кубе. Как сообщает Mash в Telegram-канале, туристов утянуло волнами на глубину.

Отмечается, что тела мужчины и женщины смогли достать, однако спасти их не удалось.

С утра на берегу пляжа в Варадеро был вывешен желтый флаг, который предупреждает о сильных волнах. После случившегося его поменяли на красный, согласно которому купание запрещено, уточняет Mash.

Ранее у берегов популярного тайского курорта Пхукет затонуло судно с десятками туристов. Оно перевернулось и всего за 20 минут полностью ушло под воду. На всех пассажирах были спасательные жилеты, поэтому обошлось без жертв.

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