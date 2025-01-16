Судно с десятками туристов затонуло у берегов Таиланда

GB News: Катамаран Ameray 888 с 38 туристами затонул у берегов Пхукета

Судно с десятками туристов затонуло у берегов популярного тайского курорта Пхукет. Об этом пишет GB News.

В понедельник, 13 января, катамаран Ameray 888 отчалил от пирса Чалонг и направился к острову Ко Хей. Вскоре после отплытия с судна поступил сигнал бедствия — оно перевернулось и всего за 20 минут полностью ушло под воду.

По данным источника, на борту катамарана было 38 человек: 33 китайских туриста, гид, стажер и три члена экипажа. Несколько находившихся поблизости судов поспешили на место происшествия, чтобы спасти пострадавших. На всех пассажирах были спасательные жилеты, поэтому обошлось без жертв. Причины инцидента расследуются.

В конце ноября маломерное судно с девятью туристами и капитаном на борту затонуло у Териберки в Мурманской области. Путешественники отправились в Баренцево море, чтобы увидеть китов, несмотря на ограничения.

