Экс-супруг блогера Лерчек обжаловал свой домашний арест

В Москве экс-супруг блогера Лерчек Артем Чекалин обжаловал свой домашний арест

В Москве экс-супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем обжаловал свой домашний арест. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы судов общей юрисдикции города.

По данным в карточке дела, заседание суда назначено на 17 марта. Чекалин, как и его бывшая супруга, обвиняется в незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

Ранее сообщалось, что суд продлил Чекалиным арест до 26 марта. По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

