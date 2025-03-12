Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 12 марта 2025Силовые структуры

Экс-супруг блогера Лерчек обжаловал свой домашний арест

В Москве экс-супруг блогера Лерчек Артем Чекалин обжаловал свой домашний арест
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Москве экс-супруг блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артем обжаловал свой домашний арест. Информация об этом появилась на сайте пресс-службы судов общей юрисдикции города.

По данным в карточке дела, заседание суда назначено на 17 марта. Чекалин, как и его бывшая супруга, обвиняется в незаконном выводе из страны более 250 миллионов рублей с использованием подложных документов.

Ранее сообщалось, что суд продлил Чекалиным арест до 26 марта. По версии следствия, при продаже курсов Валерия и ее бывший муж Артем вместе с бизнес-партнером обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. При этом они предоставляли документы с недостоверными данными об основаниях, целях и назначении переводов.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия взяла Суджу. Как идет операция и когда будет освобождена вся Курская область? Главное

    Российский разведчик рассказал детали освобождения Великой Новоселки в ДНР

    Жена режиссера «Аватара» посмотрела третью часть фильма и проплакала четыре часа

    В ВСУ пожаловались на помощь жителей Краматорска ВС России

    Авторынок России получил очень мрачный прогноз на весну

    России предсказали выгодное завершение конфликта на Украине

    Снижение российского фондового рынка объяснили

    Девочка застряла в стиральной машине

    В Европе заявили о независимости от США в космосе

    В сети восхитились внешностью 99-летнего актера на новых фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше