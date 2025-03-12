ФСБ задержала похитившего миллионы из бюджета российского региона бизнесмена

ФСБ задержала бизнесмена за хищение 13 млн рублей из бюджета Запорожской области

Сотрудники ФСБ задержали гендиректора одного из предприятий дорожного хозяйства, подозреваемого в хищении миллионов рублей из бюджета Запорожской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, бизнесмен специально завышал объем выполненных работ по госконтракту, чтобы присвоить себе 13 миллионов рублей бюджетных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина, переводившего средства в криптовалюте террористической организации на Украине. Его обвинили в госизмене.