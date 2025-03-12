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11:20, 12 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала похитившего миллионы из бюджета российского региона бизнесмена

ФСБ задержала бизнесмена за хищение 13 млн рублей из бюджета Запорожской области
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали гендиректора одного из предприятий дорожного хозяйства, подозреваемого в хищении миллионов рублей из бюджета Запорожской области. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

По данным ведомства, бизнесмен специально завышал объем выполненных работ по госконтракту, чтобы присвоить себе 13 миллионов рублей бюджетных средств. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина, переводившего средства в криптовалюте террористической организации на Украине. Его обвинили в госизмене.

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