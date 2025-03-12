ФСБ обвинила россиянина в госизмене после переводов криптовалюты террористам на Украину

ФСБ задержала в Нижнем Новгороде россиянина за переводы криптовалюты на Украину

В Нижнем Новгороде сотрудники ФСБ задержали россиянина, переводившего средства в криптовалюте террористической организации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По данным ФСБ, мужчина 2002 года рождения вышел на связь с украинской спецслужбой и запрещенной в России террористической организацией. Он перевел денежные средства на поддержку деятельности последней.

Мужчина арестован.

11 марта сообщалось, что ФСБ задержала 49-летнего жителя Белгородской области, готовившего теракт в городе Валуйки. Он также намеревался отравить российских военнослужащих. Против него возбуждено уголовное дело о госизмене.