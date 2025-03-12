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10:39, 12 марта 2025Силовые структуры

Задержанный ФСБ россиянин перевел криптовалюту украинскому легиону на закупку дрона

ФСБ: Россиянин перевел криптовалюту украинскому легиону на закупку дрона
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ обвинила россиянина в госизмене после переводов криптовалюты террористам на Украину

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Россиянин, задержанный ФСБ в Нижнем Новгороде, перевел денежные средства запрещенной террористической организации «Легион "Свобода России"» на закупку дрона. Об этом он заявил на видео, обнародованном ФСБ, передает ТАСС.

На допросе задержанный рассказал, что выступал против специальной военной операции, поэтому решил проспонсировать украинский легион. По его словам, он осуществил два криптоплатежа с биржи Binance и Coupon на официальные кошельки террористической организации. Средства предназначались на приобретение дрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По данным ФСБ, мужчина 2002 года рождения сам вышел на связь с украинской спецслужбой и запрещенной в России террористической организацией. Он арестован.

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