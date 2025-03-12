Задержанный ФСБ россиянин перевел криптовалюту украинскому легиону на закупку дрона

ФСБ: Россиянин перевел криптовалюту украинскому легиону на закупку дрона

ФСБ обвинила россиянина в госизмене после переводов криптовалюты террористам на Украину

Начало событий в новости ФСБ обвинила россиянина в госизмене после переводов криптовалюты террористам на Украину

Россиянин, задержанный ФСБ в Нижнем Новгороде, перевел денежные средства запрещенной террористической организации «Легион "Свобода России"» на закупку дрона. Об этом он заявил на видео, обнародованном ФСБ, передает ТАСС.

На допросе задержанный рассказал, что выступал против специальной военной операции, поэтому решил проспонсировать украинский легион. По его словам, он осуществил два криптоплатежа с биржи Binance и Coupon на официальные кошельки террористической организации. Средства предназначались на приобретение дрона.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По данным ФСБ, мужчина 2002 года рождения сам вышел на связь с украинской спецслужбой и запрещенной в России террористической организацией. Он арестован.