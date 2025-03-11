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12:09, 11 марта 2025Силовые структуры

ФСБ задержала с поличным россиянина за подготовку теракта в Валуйках и отравление военных

ФСБ: житель Белгорода готовил теракт в Валуйках и отравление российских военных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего жителя Белгородской области, готовившего теракт в городе Валуйки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

Мужчину взяли с поличным в результате совместной операции ФСБ с Центром противодействия экстремизму белгородского управления МВД.

Задержанный также намеревался отравить российских военнослужащих. По данным ФСБ, он сам вышел на связь с представителем неназванной запрещенной в России террористической организации. По ее заданию россиянин собирал данные о местах дислокации и передвижениях российских войск в приграничном районе, которые могли быть использованы для нанесения ударов. Полученную информацию мужчина передавал иностранной спецслужбе.

В отношении него возбуждено уголовное дело о госизмене, приготовление теракта и диверсии. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

10 марта Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17 годам лишения свободы жителя Севастополя Игоря Судиловского, пытавшегося совершить теракт путем подрыва многоквартирного дома, в котором проживал офицер Черноморского флота.

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