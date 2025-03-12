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15:23, 12 марта 2025Силовые структуры

Глава ФСИН заявил о снижении числа рецидивов у прошедших ресоциализацию осужденных

ФСИН России: Число рецидивов у прошедших ресоциализацию осужденных в 5 раз ниже
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Денис Гуков / РИА Новости

Уровень рецидивной преступности среди осужденных, прошедших процедуру пробации (ресоциализации), в пять раз ниже, чем у других категорий. Об этом заявил глава ФСИН Аркадий Гостев, передает РИА Новости.

По словам Гостева, институт адаптации и ресоциализации начал свое внедрение во ФСИН в начале 2024 года. Только за год через него прошли более 32 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в России выросло число иностранцев, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Такая статистика, по мнению главы ФСИН, может осложнить обстановку и даже привести к чрезвычайным ситуациям, в том числе побегам или захватам заложников.

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