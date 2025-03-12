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14:28, 12 марта 2025Силовые структуры

Стало известно о росте числа иностранцев в российских учреждениях ФСИН

Глава ФСИН России Гостев заявил о росте числа иностранцев в учреждениях УИС
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В России выросло число иностранцев, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). Об этом заявил глава ФСИН Аркадий Гостев, передает РИА Новости.

По словам Гостева, на 1 января 2025 года в учреждениях ФСИН содержалось более 30 тысяч иностранных граждан, из которых почти 70 процентов — выходцы из Средней Азии. Такая статистика может осложнить обстановку в УИС и даже привести к чрезвычайным ситуациям, в том числе побегам или захватам заложников.

Уточняется, что ведомство уже приняло необходимые меры.

Ранее стало известно, что кадровый голод во ФСИН России за последние пять лет достиг рекордного уровня — некомплект личного состава составил 23 процента.

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