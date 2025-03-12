Певица Инстасамка сменила фамилию через четыре года после свадьбы

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, официально сменила фамилию на Еропкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Свадьба Дарьи с Moneyken (настоящее имя Олег Еропкин) состоялась еще четыре года назад. Но документы артистка решила поменять только в марте 2025 года.

Известно, что рэпер сделал Инстасамке предложение в 2021 году, но тогда пара сыграла свадьбу в закрытом формате, только для близких. Спустя два года супруги устроили вторую свадьбу, уже для друзей и коллег.

Ранее сообщалось, что Инстасамка показала ягодицы крупным планом во время занятий спортом.