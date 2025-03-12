Канделаки вспомнила о плевке в лицо Саакашвили

Канделаки после приговора Саакашвили заявила, что плюнула ему в лицо

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о растрате средств. В своем Telegram-канале она оценила решение суда словами «правда восторжествовала».

«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии», — поделилась воспоминаниями Канделаки.

Кроме того, телеведущая отметила, что ждала наказания Саакашвили 16 лет.

Ранее стало известно, что суд назначил бывшему президенту Грузии девять лет тюрьмы по делу о растрате средств. Саакашвили обвиняли в том, что он тратил госсредства на личные нужды, включая покупку одежды и аксессуаров, а также косметические процедуры, аренду автомобилей и самолета.

Перед этим сообщалось, что парламент Грузии поддержал создание комиссии по изучению преступлений во время пребывания Саакашвили на посту президента. За данное решение проголосовали 83 депутата, против не высказался ни один.