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14:00, 12 марта 2025Интернет и СМИ

Канделаки вспомнила о плевке в лицо Саакашвили

Канделаки после приговора Саакашвили заявила, что плюнула ему в лицо
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки прокомментировала приговор бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу о растрате средств. В своем Telegram-канале она оценила решение суда словами «правда восторжествовала».

«Я успела плюнуть ему в лицо и горжусь этим. И сказала, что он станет пылью в истории Грузии», — поделилась воспоминаниями Канделаки.

Кроме того, телеведущая отметила, что ждала наказания Саакашвили 16 лет.

Ранее стало известно, что суд назначил бывшему президенту Грузии девять лет тюрьмы по делу о растрате средств. Саакашвили обвиняли в том, что он тратил госсредства на личные нужды, включая покупку одежды и аксессуаров, а также косметические процедуры, аренду автомобилей и самолета.

Перед этим сообщалось, что парламент Грузии поддержал создание комиссии по изучению преступлений во время пребывания Саакашвили на посту президента. За данное решение проголосовали 83 депутата, против не высказался ни один.

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