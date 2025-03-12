Лавров раскрыл тему разговора Путина и Байдена на встрече в Женеве в 2021 году

Лавров: Путин и Байден говорили на встрече в Женеве в 2021 году о демократии

Бывший президент США Джо Байден на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве в 2021 году заявил, что начал переосмысливать абсолютизм демократии, поскольку Китай и Россия намного лучше других стран справились с пандемией COVID-19. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров, который присутствовал при данном разговоре, рассказал в интервью Марио Ноуфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.

«Байден тогда сказал, что он начинает переосмысливать абсолютизм демократии, потому что страны с авторитарными правительствами гораздо лучше справляются с пандемией COVID-19, чем США», — рассказал Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Байден указал на наличие у каждого государства свободы действий относительно того, делать прививки или нет. По словам министра, бывший американский лидер также подчеркнул, что Китай и Россия намного лучше других стран справились с пандемией.

Ранее Лавров заявил, что смена администрации в США в результате прихода к власти нового главы государства Дональда Трампа стала возвращением к нормальности. Он добавил, что речь идет о нормальности в понимании России, которая, как и США, является христианской страной.