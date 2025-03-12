Летевший в Москву самолет сел за границей из-за проблем с двигателем

У самолета Utair произошел двойной помпаж двигателя на рейсе Самарканд — Москва

Самолет Utair, летевший из-за границы в Россию, совершил незапланированную посадку из-за двойного помпажа двигателя. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Ночью 12 марта пассажирский Boeing 737 выполнял рейс в Москву из Самарканда, Узбекистан. При наборе высоты произошел помпаж левого двигателя, поэтому лайнер ушел в зону ожидания.

Когда при выполнении чек-листа экипаж попытался увеличить тягу двигателя, проблема возникла повторно. Тогда пилоты решили вернуться в аэропорт вылета. Выполнив несколько кругов в воздухе, самолет благополучно сел с превышением посадочной массы.

После этого специалисты начали поиск и устранение причин неисправности. К расследованию подключилась Росавиация.

Ранее пассажирский самолет EasyJet едва не столкнулся с горой при посадке в Египте. Борт находился всего в 235 метрах от вершины.