Пассажирский самолет чудом избежал столкновения с горой при посадке в Египте

Самолет EasyJet едва не столкнулся с горой при посадке в Хургаде

Самолет авиакомпании EasyJet едва не столкнулся с горой при посадке в Египте. Подробностями истории поделилось издание Manchester Evening News.

По данным источника, инцидент произошел в феврале с лайнером, летевшим из Манчестера в Хургаду. На борту было 190 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

Когда Airbus A320 заходил на посадку, сработала система предупреждения о близости земли (GPWS). Командир воздушного судна Пол Элсворт выровнял самолет и чудом избежал авиакатастрофы. Уточняется, что борт находился всего в 235 метрах от вершины горы.

После рейса Элсворта отстранили от полетов. Также официальные лица начали расследование произошедшего.

В конце февраля пассажирский самолет авиакомпании American Airlines едва не столкнулся с другим лайнером при посадке в американском аэропорту. Авиадиспетчеры дали пилотам указание выполнить разворот и уйти на второй круг.