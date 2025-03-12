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11:12, 12 марта 2025Путешествия

Пассажирский самолет чудом избежал столкновения с горой при посадке в Египте

Самолет EasyJet едва не столкнулся с горой при посадке в Хургаде
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании EasyJet едва не столкнулся с горой при посадке в Египте. Подробностями истории поделилось издание Manchester Evening News.

По данным источника, инцидент произошел в феврале с лайнером, летевшим из Манчестера в Хургаду. На борту было 190 человек, включая пассажиров и членов экипажа.

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Когда Airbus A320 заходил на посадку, сработала система предупреждения о близости земли (GPWS). Командир воздушного судна Пол Элсворт выровнял самолет и чудом избежал авиакатастрофы. Уточняется, что борт находился всего в 235 метрах от вершины горы.

После рейса Элсворта отстранили от полетов. Также официальные лица начали расследование произошедшего.

В конце февраля пассажирский самолет авиакомпании American Airlines едва не столкнулся с другим лайнером при посадке в американском аэропорту. Авиадиспетчеры дали пилотам указание выполнить разворот и уйти на второй круг.

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