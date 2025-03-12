Макрон прокомментировал возможное прекращение огня на Украине

Эммануэль Макрон поддержал идею о 30-дневном прекращении огня на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует идею возможного прекращения огня на Украине. В социальной сети X он написал, что доволен прогрессом, который был достигнут в рамках переговоров между Вашингтоном и Киевом в Джидде.

«Франция и ее партнеры по-прежнему привержены прочному и продолжительному миру, который подкреплен надежными гарантиями безопасности для Украины», — написал политик.

Он подчеркнул, что сейчас «мяч явно на стороне России».

Украина на переговорах в Джидде согласилась на предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Уточняется, что режим может быть продлен, если стороны на это согласятся. При этом речь идет о полном прекращении огня, а не о перемирии в воздухе и на суше, как ранее предлагал украинский президент Владимир Зеленский.