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00:23, 12 марта 2025Мир

Макрон прокомментировал возможное прекращение огня на Украине

Эммануэль Макрон поддержал идею о 30-дневном прекращении огня на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приветствует идею возможного прекращения огня на Украине. В социальной сети X он написал, что доволен прогрессом, который был достигнут в рамках переговоров между Вашингтоном и Киевом в Джидде.

«Франция и ее партнеры по-прежнему привержены прочному и продолжительному миру, который подкреплен надежными гарантиями безопасности для Украины», — написал политик.

Он подчеркнул, что сейчас «мяч явно на стороне России».

Украина на переговорах в Джидде согласилась на предложение США по немедленному временному прекращению огня сроком на 30 дней. Уточняется, что режим может быть продлен, если стороны на это согласятся. При этом речь идет о полном прекращении огня, а не о перемирии в воздухе и на суше, как ранее предлагал украинский президент Владимир Зеленский.

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