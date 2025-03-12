Маск захотел вложить 100 миллионов долларов в подконтрольную Трампу организацию

NYT: Маск вложит 100 миллионов долларов в подконтрольную Трампу организацию

Американский предприниматель и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск намеревается вложить 100 миллионов долларов в подконтрольную президенту США Дональду Трампу стороннюю политическую структуру. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета New York Times (NYT).

По словам собеседников газеты, партнеры Маска и Трампа заявляли о планах Маска пожертвовать средства в пользу контролируемой главой государства организации. При этом отмечается, что миллиардер дал понять, что хочет сделать пожертвования не собственному «Американскому комитету политического действия» (America PAC), а внешней организации.

NYT обратила внимание, что предприниматель станет первым сотрудником Белого дома, делающим столь крупные политические взносы во внешнюю структуру президента Соединенных Штатов. Маск и представители Белого дома не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Ранее Илон Маск потерял почти 30 миллиардов долларов. На столько его состояние сократилось всего за сутки из-за обрушения акций принадлежащей ему компании Tesla. Производитель электромобилей пережил мощнейшее падение с 2020 года.