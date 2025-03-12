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10:04, 12 марта 2025Россия

Мертвую российскую студентку нашли на детской площадке

78.ru: В Петербурге мертвую студентку нашли на детской площадке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге мертвую студентку нашли на детской площадке во дворе дома на проспекте Народного Ополчения, передает 78.ru.

По данным российского издания, 16-летнюю девушку, лежащую на земле, заметили прохожие. Прибывшие медики не смогли ее реанимировать.

Удалось выяснить, что незадолго до трагедии первокурсница Красносельского колледжа поругалась с матерью. Родители, пытаясь ее успокоить, вызвали скорую. Фельдшеры предложили обратиться за психиатрической помощью для студентки. Однако семья отказалась. Спустя некоторое время жительница Петербурга выпала из окна.

Студентка никогда не состояла на учете в ПДН, знакомые характеризовали ее положительно. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Мелеузе в Башкирии под окнами многоэтажки нашли 17-летнюю студентку. Предположительно, россиянка упала с восьмого этажа, спасти ее не удалось.

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