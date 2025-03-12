Молодые россияне назвали неподходящий им размер зарплаты

Зарплата.ру: 50 % молодых россиян не хочет работать меньше чем за 40 000 в месяц

Ровно половина (50 процентов) опрошенных россиян не намерены работать, если месячная зарплата составит менее 40 тысяч рублей, при этом заработок ниже 50 тысяч не подходит уже только 19 процентов респондентов. Об этом свидетельствуют данные «Зарплаты.ру», с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Сервис проанализировал базу резюме и выяснил, на сколько выросли зарплатные ожидания молодых соискателей за два года, а также провел онлайн-опрос, в котором с 1 по 11 марта поучаствовали 1840 жителей всех округов РФ в возрасте от 18 до 25 лет.

В топ-5 названных молодежью специальностей, где ожидаемый медианный заработок увеличился наиболее значимо, попали электромонтажник (на 80 процентов, до 84,2 тысячи рублей), менеджер по туризму (на 72 процента, до 60,4 тысячи рублей), специалист техподдержки (на 71 процент, до 51,2 тысячи рублей), сварщик (на 67 процентов, до 71,3 тысячи рублей) и инженер-механик (на 65 процентов, до 65 тысяч). В целом зарплатные ожидания граждан моложе 25 лет выросли с 2023 года на 48 процентов. Работать они чаще всего хотят в сфере ИТ (17 процентов), также популярным оказалось желание открыть и развивать собственный бизнес (15 процентов).

Говоря о предпочитаемом формате работы, молодые россияне в основном высказались за возможность работы из дома. 38 процентов хотят трудиться удаленно, еще 36 процентов — в гибридном формате и только 18 процентов желают ездить в офис, где респондентам прежде всего важны комфортное рабочее место (74 процентов ответов), бесплатное питание и снеки (48 процентов), а также зона отдыха с креслами и диванами (42 процента).

Ранее стало известно, что по информации Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ представители среднего класса в России зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц. По данным аналитиков, прежде всего это семейные мужчины и женщины в возрасте от 25 до 55 лет.