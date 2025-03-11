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10:23, 11 марта 2025Экономика

Назван размер заработка россиян из среднего класса

Исследователи ВШЭ оценили заработок среднего класса в России в 75 тысяч рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Представители среднего класса в России зарабатывают в среднем 75 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Центра анализа доходов и уровня жизни Института социальной политики НИУ ВШЭ. Ежемесячные доходы таких семей, по подсчетам экспертов, составляют 83 тысячи рублей.

Аналитики нарисовали примерный портрет россиянина из среднего класса. Это женщины или мужчины от 25 до 55 лет, у большинства (72 процента) есть семьи, а почти у половины (48 процентов) — несовершеннолетние дети. 45 представителей среднего класса работают в найме, еще 21 процент — в бюджетных организациях. У 15 процентов участников опроса есть свой бизнес, а 12 процентов — не работают. Каждый третий (34 процента) представитель среднего класса имеет доход от вкладов и ценных бумаг, а примерно каждый четвертый (23 процента) получает пенсию.

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Большинство (75 процентов) респондентов может без затруднений купить себе бытовую технику, но вот покупка автомобиля для них уже вызовет сложности. И только 6 процентов признались, что могут себе ни в чем не отказывать. Также авторы исследования проанализировали основные статьи расходов представителей среднего класса. Без учета трат на еду и одежду, а также оплату услуг ЖКХ к ним относятся: мобильная связь, проезд на транспорте и топливо, лекарства, услуги по уходу за собой, а также питание вне дома, корм и услуги для домашних животных и алкоголь.

Исследование проводили в июне 2024 года, в нем приняли участие три тысячи респондентов среди жителей городов с населением свыше 100 тысяч человек. У участников опроса должно было было высокое материальное положение, а еще они должны были соответствовать еще как минимум одному критерию. У них должно было быть либо высшее образование, либо высокий социально-профессиональный статус. Материальное положение определялось на основе оценки самих респондентов. В частности, у них спрашивали могут ли они без проблем купить себе бытовую технику вроде телевизора или холодильника.

Несколько лет назад президент России Владимир Путин говорил, что доля жителей страны, которых относят к среднему классу, превысила 70 процентов. Ссылаясь на методику Всемирного банка, Путин напомнил, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (в 2019 году он составлял 11,28 тысячи рублей).

В 2023-м член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян отметил, что доход в 70 тысяч рублей на человека является условием для вхождения в средний класс.

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