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17:16, 14 августа 2023Экономика

Названо условие для вхождения россиян в средний класс

Эксперт Микаелян отнес к среднему классу получающих 70 тысяч рублей в месяц

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Доход в 70 тысяч рублей на человека является условием для вхождения в средний класс, такое мнение в беседе с журналистами радиостанции «Говорит Москва» высказал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети «ФинЭкспертиза» Агван Микаелян.

По его словам, рост числа россиян, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, — это не случайная аномалия, а тенденция последних десяти лет.

Как написали «Известия» со ссылкой на данные аналитиков, по итогам 2022 года граждан с таким среднемесячным доходом оказалось 10,9 миллиона, что на треть больше, чем годом ранее. Эксперт признал, что воспринимать прибавку стоит с учетом «инфляции, роста цен и так далее», тем не менее речь идет об «абсолютно твердой тенденции».

Ранее регионами-лидерами по численности среднего класса в России назвали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданскую область и Чукотский автономный округ.

В 2020 году Владимир Путин, ссылаясь на методику Всемирного банка, рассказал, что к среднему классу относятся люди, доходы которых в полтора раза больше минимального размера оплаты труда (на 2019 год показатель составлял 11,28 тысячи рублей).

Тем временем зарплата мечты у большинства опрошенных в 2023 году «Работой.ру» россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Самыми высокими они оказались у жителей Тюменской области, там хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. В Москве и Московской области желают добиться дохода в 193 тысячи рублей, а в Башкирии — 170 тысяч рублей.

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    Дмитрий Воронин
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