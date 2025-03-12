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20:46, 12 марта 2025Силовые структуры

Мошенники обманули российского пенсионера на десять миллионов рублей

В Москве мошенники обманули пенсионера на десять миллионов рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Москве мошенники обманули пенсионера на десять миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, 77-летнему пенсионеру позвонил якобы представитель страховой компании для продления действия медицинского полиса. Для этого мужчину уговорили продиктовать код из смс, который был паролем для входа в госуслуги.

Через несколько дней пенсионеру позвонили лжебанкиры и лжеправоохранители и сообщили, что мошенники по всей стране пытаются оформить на него кредиты. Они смоги уговорить потерпевшего принять участие в их разоблачении и спасти свои сбережения, переведя их на безопасный счет. Мужчина выполнил инструкции злоумышленников, снял деньги со счетов и внес их на счета, продиктованные по телефону. Ущерб составил более десяти миллионов рублей.

Пострадавший самостоятельно раскрыл обман. Он усомнился в блокировке счетов и сделал пробный перевод сыну, который успешно прошел.

Ранее сообщалось, что четыре аферистки заставили россиянина жениться и оставили его без квартиры и денег.

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