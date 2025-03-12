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11:49, 12 марта 2025Культура

Муцениеце заставила дочь заниматься нелюбимым делом

Актриса Муцениеце рассказала, что заставляет дочь ходить в театральную студию
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Актриса Агата Муцениеце заставила дочь Мию заниматься в театральной студии. Об этом она сообщила в интервью изданию Hello!

По словам артистки, ребенок «не особо хочет» заниматься актерством. «Это я ее заставляю. Считаю, что нельзя бросать на полпути начатое дело. Это закаляет и воспитывает боевой дух. Ну и в целом, как мне кажется, все скилы раскрепощения, которые прививают в театральных студиях, могут потом пригодиться — в будущей профессии и даже в качестве жизненных преодолений», — заявила Муцениеце.

Ранее стало известно, что актер Павел Прилучный подал апелляционную жалобу, чтобы сократить сумму алиментов на детей от Агаты Муцениеце.

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