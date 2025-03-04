Прилучный захотел снизить сумму алиментов

StarHit: Актер Павел Прилучный обратился в суд с целью уменьшить алименты

Актер Павел Прилучный подал апелляционную жалобу, чтобы сократить сумму алиментов на детей от артистки Агаты Муцениеце. Об этом сообщает StarHit.

Соответствующие документы зарегистрировал Московский городской суд. «Возможно, адвокаты звезды "Мажора" также попробуют оспорить выплаты на содержание Тимофея с момента его переезда от мамы к папе», — говорится в материале.

Ранее адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина опровергла слухи о больших алиментах, которые актриса получает от Павла Прилучного. До этого появилась информация о том, что артист выплачивает бывшей жене около 400 тысяч рублей в месяц, несмотря на то что их общий сын Тимофей проживает с ним.