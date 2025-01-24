Адвокат Муцениеце высказалась о сумме алиментов от Прилучного

Адвокат актрисы Муцениеце опровергла слухи о больших алиментах от Прилучного

Адвокат Агаты Муцениеце Наталья Мелешкина опровергла слухи о больших алиментах, которые актриса получает от экс-супруга Павла Прилучного. Свое заявление юрист опубликовала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Указанные в публикациях суммы алиментов вымышленные, они очень завышены», — заявила Мелешкина.

Ранее появилась информация, что Прилучный выплачивает бывшей жене около 400 тысяч рублей в месяц, несмотря на то, что их общий сын Тимофей проживает с ним. Юрист отметила, что подобные фейки усиливают напряжение между экс-супругами. Наталья также заявила, что судебный процесс остается закрытым, поскольку касается прав ребенка.

«Единственное, что беспокоит Агату как маму, это здоровье ее сына. Она действует деликатно, чтобы ребенку было спокойнее», — отметила Мелешкина.

Ранее Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына. Подписчики артиста в социальных сетях пожелали ему, чтобы все поступки «вернулись бумерангом».