Прилучный напомнил о бумеранге в ответ на обвинения в дурном влиянии на сына

Актера Павла Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына Тимофея. На это обратил внимание портал Spletnik.

Пользователи соцсети раскритиковали артиста после того, как он опубликовал снимки с празднования дня рождения сына. Они обратили внимание на то, что на празднике отсутствовала мать мальчика актриса Агата Муцениеце. Одна из подписчиц написала, что к артисту все «вернется бумерангом». «Дай бог, чтобы все вернулось!» — ответил Прилучный.

Ранее день рождения сына Прилучного и Муцениеце обернулся скандалом. По словам матери артистки Нонны Муцениеце, она не смогла поздравить внука с праздником.