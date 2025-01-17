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14:45, 17 января 2025Культура

Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына

Прилучный напомнил о бумеранге в ответ на обвинения в дурном влиянии на сына
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актера Павла Прилучного обвинили в дурном влиянии на сына Тимофея. На это обратил внимание портал Spletnik.

Пользователи соцсети раскритиковали артиста после того, как он опубликовал снимки с празднования дня рождения сына. Они обратили внимание на то, что на празднике отсутствовала мать мальчика актриса Агата Муцениеце. Одна из подписчиц написала, что к артисту все «вернется бумерангом». «Дай бог, чтобы все вернулось!» — ответил Прилучный.

Ранее день рождения сына Прилучного и Муцениеце обернулся скандалом. По словам матери артистки Нонны Муцениеце, она не смогла поздравить внука с праздником.

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