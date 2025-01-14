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12:09, 14 января 2025Культура

День рождения сына Прилучного и Муцениеце обернулся скандалом

Мать актрисы Муцениеце заявила, что не смогла поздравить внука с днем рождения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

День рождения сына актеров Павла Прилучного и Агаты Муцениеце обернулся скандалом. Об этом сообщает сайт «Страсти».

По словам матери артистки Нонны Муцениеце, она не смогла поздравить внука с праздником. «Мы все тебя поздравляли с днем рождения, но тебе то ли номер поменяли, то ли телефон отключили, и подарки вернулись, так и не увидев тебя», — написала женщина в соцсетях.

Позже сын актеров написал, что «бабушка хайпует», и закрыл комментарии к публикации.

Ранее сообщалось, что Агата Муцениеце познакомила дочь со своим новым возлюбленным, певцом Петром Дрангой.

ЖЗЛ
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