На Украине отказались признавать полный выход ВСУ из Суджи

Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи

Секретарь комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг полный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Суджи. Его слова передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По информации Костенко, Российские войска находятся лишь в северной части города. Он заявил, что сейчас там идут бои. Подтверждений этого он предоставил.

Ранее другой украинский источник, аналитический ресурс DeepState, подтвердил выход ВСУ из Суджи в период с 11 по 12 марта в результате наступления армии России. По информации ресурса, украинские военные сохраняют позиции в пригороде Суджи у Заолешенок.

