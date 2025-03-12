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15:42, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине отказались признавать полный выход ВСУ из Суджи

Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Секретарь комитета Верховной Рады (ВР) по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг полный выход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Суджи. Его слова передает агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

По информации Костенко, Российские войска находятся лишь в северной части города. Он заявил, что сейчас там идут бои. Подтверждений этого он предоставил.

Ранее другой украинский источник, аналитический ресурс DeepState, подтвердил выход ВСУ из Суджи в период с 11 по 12 марта в результате наступления армии России. По информации ресурса, украинские военные сохраняют позиции в пригороде Суджи у Заолешенок.

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