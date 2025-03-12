Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:42, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине отказались прекращать мобилизацию во время перемирия

Украинский чиновник Костенко отверг идею мобилизации во время перемирия
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Секретарь комитета Верховной Рады (ВР) Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отверг идею мобилизации во время перемирия. Его слова приводит издание «Страна».

По его словам, это перемирие может сорваться в любой момент. Именно поэтому, считает украинский чиновник, не следует не прекращать мобилизацию даже после возможно объявления прекращения огня.

«В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие», — заявил Костенко.

Ранее Роман Костенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью не вышли из Суджи. По его информации, Российские войска находятся лишь в северной части города.

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Россияне назвали главных звездных сигма-боев

    Джастин Бибер прогулялся без шапки на фоне слухов о пересадке волос

    Жители российского региона пожаловались на массовое закрытие школ

    На Украине отказались прекращать мобилизацию во время перемирия

    В США рассказали о «тихом гиганте» ГРУ

    Врачи призвали отказаться от одной привычки на кухне для профилактики слабоумия

    Российские банки запустили оплату по QR-коду в Турции

    Россиянам назвали способ разобраться с курящими на лестнице соседями

    На Западе раскрыли мнение Путина о прекращении огня на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше