На Украине отказались прекращать мобилизацию во время перемирия

Украинский чиновник Костенко отверг идею мобилизации во время перемирия

Секретарь комитета Верховной Рады (ВР) Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отверг идею мобилизации во время перемирия. Его слова приводит издание «Страна».

По его словам, это перемирие может сорваться в любой момент. Именно поэтому, считает украинский чиновник, не следует не прекращать мобилизацию даже после возможно объявления прекращения огня.

«В настоящий момент непонятно, кому более выгодно это перемирие», — заявил Костенко.

Ранее Роман Костенко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) полностью не вышли из Суджи. По его информации, Российские войска находятся лишь в северной части города.