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00:14, 12 марта 2025Бывший СССР

На Украине заявили о возобновлении помощи со стороны США

Замглавы офиса президента Украины Палиса: Помощь США уже возобновлена
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что помощь со стороны США уже возобновилась. Об этом он рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У меня есть подтверждение, что помощь безопасности со стороны США восстановлена. Начинают исполняться договоренности. Борьба продолжается!» — говорится в публикации.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон незамедлительно восстанавливает оказание помощи и передачу разведданных Украине. Политик пояснил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России.

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