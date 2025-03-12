На Украине заявили о возобновлении помощи со стороны США

Замглавы офиса президента Украины Палиса: Помощь США уже возобновлена

Замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что помощь со стороны США уже возобновилась. Об этом он рассказал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«У меня есть подтверждение, что помощь безопасности со стороны США восстановлена. Начинают исполняться договоренности. Борьба продолжается!» — говорится в публикации.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц сообщил, что Вашингтон незамедлительно восстанавливает оказание помощи и передачу разведданных Украине. Политик пояснил, что Киев продемонстрировал готовность к миру, теперь нужно получить согласие на перемирие от России.