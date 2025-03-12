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12:19, 12 марта 2025Силовые структуры

Наемника из Литвы заочно приговорили в России к 23 годам колонии

Суд заочно приговорил к 23 годам колонии наемника из Литвы Ясюкевичюса
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

2-й Западный окружной военный заочно осудил 46-летнего гражданина Литвы Шарунаса Ясюкевичюса за совершение террористического акта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре.

Мужчину признали виновным в преступлении по статьям 359 («Наемничество») и 205 («Совершение группой лиц по предварительному сговору террористического акта, повлекшего наступление тяжких последствий») УК РФ. Его заочно приговорили к 23 годам колонии строгого режима и объявили в международный розыск.

Как установил суд, в марте 2022 года он по собственному желанию вступил в одно из подразделений Вооруженных сил Украины. В его составе принимал участие в военных действиях против российских военнослужащих. В августе 2024 года в составе вооруженных формирований наемник вторгся на территорию России в Курской области. Преследуя террористические цели, запугивал мирных жителей, обстреливал сотрудников правоохранительных органов и военных. За это он получил вознаграждение в размере 2,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что наемника из США заочно осудили за участие в боевых действиях на стороне Украины.

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