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16:15, 12 марта 2025Культура

Народный артист России рассказал о ранении внука на СВО

Певец Владимир Девятов сообщил, что его внук Дмитрий получил ранение на СВО
Ольга Коровина

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Народный артист России Владимир Девятов сообщил, что его внук Дмитрий получил ранения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его слова приводит MK.RU.

Девятов сообщил, что Дмитрий отправился на СВО три года назад. Молодой человек получил серьезные ранения, однако отказался покидать сослуживцев. «Я ему говорю: "Димка, давай мы попробуем перевести тебя в штаб". Он отвечает: "Нет, я не могу. Буду с мальчишками"», — рассказал певец.

Девятов отметил, что гордится внуком. «Он не трус, он — настоящий мужик. Это радует», — добавил артист.

Ранее стало известно, что российский певец Данко вступил в ряды добровольческого подразделения «БАРС-Крым». После подписания контракта артист заявил, что посчитал своим долгом встать на защиту семьи и родного города. «Я живу в Крыму, я живу в Ялте. Здесь живут мои дети и жена, моя семья. Если не я, то кто будет защищать свою семью? В случае беды мы должны защищать свой дом, отступать нам некуда», — высказал свою точку зрения музыкант.

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