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16:38, 12 марта 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о помощи жителям Суджи после отступления ВСУ

Депутат Бессараб заявила о всесторонней и бесплатной поддержке для жителей Суджи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Жителям Суджи после отступления ВСУ будет оказана вся возможная поддержка, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, помощь будет оказана, в том числе, и психологическая.

«Всем жителям Курской области предусмотрены ежемесячные выплаты. Это распространяется и на освобожденные территории. Также жителям Суджи будет предоставлена вся помощь по восстановлению жилья, психологическая поддержка. Оказывается также благотворительная, волонтерская помощь», — рассказала политик.

По мнению Бессараб, актуальнее всего для жителей Суджи, переживших оккупацию, именно психологическая поддержка. Она, как подчеркнула депутат, должна быть бесплатной и всесторонней.

«Это должна быть оценка психологического состояния людей, профессиональная помощь. Эти люди прошли через страшное испытание», — сказала Бессараб.

Ранее аналитический ресурс DeepState сообщил о выходе ВСУ из Суджи в период с 11 по 12 марта в результате наступления армии России. По информации ресурса, украинские военные сохраняют позиции в пригороде Суджи у Заолешенок.

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