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13:39, 12 марта 2025Экономика

Обвалились акции покинувшего Россию бренда спортивной обуви

FT: Акции Puma упали до самого низкого уровня за девять лет
Кирилл Луцюк

Фото: Daniel Karmann / dpa / Globallookpress.com

Торговая неопределенность и геополитическая напряженность обернулись для немецкого производителя спортивной одежды и обуви Puma замедлением продаж и падением акций до самого низкого с 2016 года уровня. Об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что ценные бумаги покинувшей Россию компании в среду упали почти на 23 процента. Это случилось после того, как Puma сообщила о падении операционной прибыли в 2025 году. В своих бедах она винит торговые споры на таких ключевых для этого бренда рынках, как Северная Америка и Китай. С начала года акции Puma упали почти на 50 процентов

По словам генерального директора компании Арне Фройндта, прибыли стагнируют, значит, потребуются «решительные действия» в рамках программы сокращения расходов. Речь идет об увольнениях и упрощении ассортимента продукции.

В конце января этого года акции Puma упали на 14 процентов. Оказалось, что компания не добилась поставленных целей по прибыли и прибегла к сокращению расходов. Чистая прибыль Puma за прошлый год сократилась до 282 миллионов евро по сравнению с 305 миллионами евро годом ранее.

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