Одна страна ЕС отказалась от участия в плане по милитаризации Европы

Парламент Нидерландов проголосовал против участия в плане ЕК по милитаризации

Парламент Нидерландов проголосовал против участия в плане Еврокомиссии (ЕК) по милитаризации Европы. Об этом сообщает De Volkskrant.

«Палата представителей большинством в 73 голоса против 71 отклонила участие Нидерландов в европейских планах обороны», — говорится в материале об отказе страны Евросоюза (ЕС).

Партия свободы (PVV), «Фермерско-гражданское движение» (BBB), «Новый общественный договор» (NSC) проголосовали против данного предложения. Только одна из четырех входящих в правящую коалицию партий Народная партия за свободу и демократию (VVD) поддержала участие в инициативе.

«Три из четырех коалиционных партий бросили премьер-министра [Нидерландов Дика Схофа] под автобус», — заключил депутат Франс Тиммерманс после голосования.

Как отмечает издание, это ставит голландского премьера, который согласился на реализацию плана во время экстренного заседания глав правительств ЕС по Украине в Брюсселе на прошлой неделе, в трудное положение. Оппоненты Схофа в коалиции считают, что данный план ЕК несет большие финансовые риски.

Ранее еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс призвал страны ЕС готовиться к войнам якобы для предотвращения войны. По его словам, Россия якобы в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО.