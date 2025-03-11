Еврокомиссар Кубилюс призвал страны Евросоюза готовиться к войнам

Еврокомиссия (ЕК) призвала все страны Евросоюза готовиться к войнам якобы для предотвращения войны. Об этом заявил еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс, передает ТАСС.

«Европа должна готовиться к войнам, чтобы предотвратить войну», — отметил Кубилюс, добавив, что Россия якобы «в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО».

При этом он не объяснил, зачем России подобный конфликт, а просто выступил с утверждением, что вся Европа якобы является целью российской агрессии и все европейские страны являются прифронтовыми государствами.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европейский союз сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине и собственную милитаризацию. Дипломат подчеркнула, что Евросоюз декларирует значительное увеличение поддержки Киева вместо поиска позитивных решений конфликта.