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20:00, 7 марта 2025Мир

МИД обвинил ЕС в эскалации конфликта на Украине

Захарова: ЕС сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине и милитаризацию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Европейский союз (ЕС) сознательно идет на эскалацию конфликта на Украине и собственную милитаризацию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий опубликован на сайте ведомства.

«Брюссель продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова прокомментировала саммит ЕС по военной помощи Украине и укреплению обороноспособности 6 марта и обвинила объединение в сознательной эскалации конфликта на Украине. Дипломат подчеркнула, что Евросоюз декларирует значительное увеличение поддержки Киева вместо поиска позитивных решений конфликта.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал отношение ЕС к России. По его мнению, подобные намерения связаны с отношением Евросоюза к России как к своему главному противнику.

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