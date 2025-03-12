Описана ситуация в Курской области на пятый день масштабного наступления

ВСУ пытались пополнить гарнизон в Судже из Сумской области, но были сожжены

К пятому дню масштабного наступления России в Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимали попытки пополнить свой гарнизон, но были сожжены ударами армии России. Ситуацию в приграничье описал Telegram-канал «Два майора».

«Наши войска действовали в промзоне Суджи, поступали отдельные сообщения о проникновении наших штурмовиков в застройку и успехах в районе центрального рынка», — говорится в сообщении.

Авторы канала добавили, что ВСУ пытались пополнить гарнизон из Юнаковки Сумской области. Других подробностей о ситуации не поступало.

11 марта Минобороны сообщило о контроле над еще 12 населенными пунктами в Курской области — за сутки были освобождены Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда, Южный. За 8 и 9 марта Россия освободила еще семь населенных пунктов под Суджей.