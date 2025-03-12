Пережившие оккупацию беженцы захотели остаться в Судже

Общественник Синельников: Не все беженцы хотят покидать Суджу

Не все беженцы, пережившие оккупацию Суджи, согласились покинуть город после освобождения его российскими войсками. Об этом «Ленте.ру» рассказал общественник Владимир Синельников.

Ранее из Суджи были эвакуированы первые 68 человек, их направили в пункты временного размещения, а часть отправилась к родственникам. По словам Синельникова, в городе остается еще много людей.

«Это только начало, первые, кто вышел и согласился поехать. Остальные поедут в ближайшие дни. Не все хотят выезжать, многие хотят остаться, несмотря на всю ситуацию», — сказал общественник «Ленте.ру». Синельников объяснил, что многие люди в Судже — сельские жители, которые, вероятно, не готовы начинать вести городской образ жизни, а на собственные дома в Курской области или других регионах России у них не хватит денег даже с учетом сертификатов, которые выдают потерявшим жилье.

«Большинство [покинувших приграничье за все время оккупации] людей выражает намерение вернуться назад после того, как это станет возможным. Я думаю, что к лету мы сможем это увидеть», — сказал он.

По данным российских военкоров и военблогеров, Суджу полностью освободили 12 марта 2025 года. Операция по захвату города шла с 8 марта, однако часть подразделений ВСУ покинули его без боя.