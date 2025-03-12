Пассажирам потребовалась экстренная помощь врачей из-за дыма на борту самолета

Салон самолета Tap Air Portugal заполнился дымом во время рейса в Лондон

Салон пассажирского самолета Tap Air Portugal заполнился дымом во время полета. Подробности сообщило издание Mirror.

Вечером 11 марта лайнер, на борту которого было 194 пассажира и члена экипажа, выполнял рейс из португальского города Лиссабон в Лондон, Великобритания. Вскоре после взлета в самолете возникло задымление, из-за которого людям потребовалась экстренная помощь врачей.

Пилоты подали сигнал тревоги и решили сесть в Порту. Воздушное судно благополучно приземлилось там через час и 15 минут после вылета.

В результате девять человек попали в больницу, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте. Люди жаловались на тошноту и головную боль.

Ночью 12 марта самолет, летевший из Москвы в Самарканд, совершил незапланированную посадку из-за технической неисправности. У воздушного судна произошел двойной помпаж двигателя.