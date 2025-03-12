Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:04, 12 марта 2025Путешествия

Пассажирам потребовалась экстренная помощь врачей из-за дыма на борту самолета

Салон самолета Tap Air Portugal заполнился дымом во время рейса в Лондон
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Rafael Marchante / Reuters

Салон пассажирского самолета Tap Air Portugal заполнился дымом во время полета. Подробности сообщило издание Mirror.

Вечером 11 марта лайнер, на борту которого было 194 пассажира и члена экипажа, выполнял рейс из португальского города Лиссабон в Лондон, Великобритания. Вскоре после взлета в самолете возникло задымление, из-за которого людям потребовалась экстренная помощь врачей.

Пилоты подали сигнал тревоги и решили сесть в Порту. Воздушное судно благополучно приземлилось там через час и 15 минут после вылета.

В результате девять человек попали в больницу, еще двоим оказали медицинскую помощь на месте. Люди жаловались на тошноту и головную боль.

Ночью 12 марта самолет, летевший из Москвы в Самарканд, совершил незапланированную посадку из-за технической неисправности. У воздушного судна произошел двойной помпаж двигателя.

    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны возможные требования России по прекращению огня на Украине

    Назван способ избавиться от большого живота за месяц

    Трамп отправил письмо с предложением о переговорах

    Россияне полюбили картонные гробы

    Тимоти Шаламе купил помолвочное кольцо почти за 24 миллиона рублей

    Прокурор США заинтересовался бизнесом связанного с Украиной конгрессмена

    Стало известно об оставленном в Судже парке военной техники НАТО

    Windows заставила принтеры печатать бессмысленный текст

    Три любимых в России супа оказались вредны и опасны. Что это за блюда?

    ФСИН прокомментировала информацию о смерти Стрелкова в колонии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше